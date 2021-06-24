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ПриватБанк знижує ставки
кредитування для малого бізнесу...

ПриватБанк знижує ставки кредитування для малого бізнесу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:20

ПриватБанк знижує ставки кредитування для малого бізнесу...

Пропонуємо до обговорення:
У липні ПриватБанк знижує ставки по кредитах "КУБ".

Дивися повний текст ПриватБанк знижує ставки кредитування для малого бізнесу і підприємців.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:20

ну как были охреневшими по ставкам, так и остались
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:32

Ох и снизил!
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