|
|
ПриватБанк знижує ставки кредитування для малого бізнесу...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 лип, 2021 18:20
Пропонуємо до обговорення:
У липні ПриватБанк знижує ставки по кредитах "КУБ".
Дивися повний текст ПриватБанк знижує ставки кредитування для малого бізнесу і підприємців
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94371
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 05 лип, 2021 18:20
ну как были охреневшими по ставкам, так и остались
-
smarter77
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 11.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 лип, 2021 18:32
Ох и снизил!
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 14876
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 8060 раз.
- Подякували: 3899 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор