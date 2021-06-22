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Нові гарантійні правила:
обміняти товар і повернути...

Нові гарантійні правила: обміняти товар і повернути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:56

Нові гарантійні правила: обміняти товар і повернути...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада прийняла законопроект №4185, який дозволить застосування гарантійних зобов'язань в електронному вигляді.

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R2
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Ничего себе упростили для потребителя!!!
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Угу, оставили потребителя без бумажки ...
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Мутят воду.
Я такой муйней заниматься не собираюсь и переделывать сайт тоже. Чего стоило сделать новый для любителей мовы.
Что то не нравится? Давай до свидание. Такой покупатель не нужен. Скоро раком ставить будут. уро..
p_a_l
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