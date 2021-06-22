RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Автоматичне списання боргів:
у ПриватБанку кажуть, що...

Автоматичне списання боргів: у ПриватБанку кажуть, що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 20:29

Автоматичне списання боргів: у ПриватБанку кажуть, що...

Пропонуємо до обговорення:
Механізму автоматичного списання коштів з банківських рахунків боржників досі немає.

Дивися повний текст Автоматичне списання боргів: у ПриватБанку кажуть, що механізму досі немає.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94401
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 21:13

Уже 3 июля списали 500гр не дожидаясь 6июля когда закон вступил в силу, у приват банка не дают информацию за что, концов не найдёшь, полный безпредела началсч
pap_moroz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 08:26

  pap_moroz написав:Уже 3 июля списали 500гр не дожидаясь 6июля когда закон вступил в силу, у приват банка не дают информацию за что, концов не найдёшь, полный безпредела началсч

В смысле "не дают информацию"? -- прямо в сообщении о списании приходят и контакты исполнителя и номер постановы...
_hunter
 
Повідомлень: 4540
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:03

Будь-який шахрай типу Волі намалює тобі неїснуючі борги, які автоматично знімуть. Чудово! Держава у смартфоні - грають фалоімітаторами на клавішах! Коли вже ці 73% дебілів виздихають?
waldi_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 29.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:10

  waldi_ua написав:Будь-який шахрай типу Волі намалює тобі неїснуючі борги, які автоматично знімуть. Чудово! Держава у смартфоні - грають фалоімітаторами на клавішах! Коли вже ці 73% дебілів виздихають?


А вы хотите на халяву услуги? Потребляли/не потребляли, нужно/не нужно - это ваши проблемы. Вам надали услуги - ваш долг оплатить их. Это рынок, дают - плати.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 77
З нами з: 26.06.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:52

Re: Автоматичне списання боргів: у ПриватБанку кажуть, що...

по-моему рынок это "берешь-платишь", а "дают-платишь" - это что-о другое, но не рынок точно
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 249
З нами з: 14.11.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 12:56

Re: Автоматичне списання боргів: у ПриватБанку кажуть, що...

Клиенты начинают уплывать и Приват поет песнь...
С банков ать-два!
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10879
З нами з: 03.11.08
Подякував: 837 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні з 6 липня повноцінно запрацює автоматичне... 1, 2
R2 » Вів 06 лип, 2021 10:27
10 737
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лип, 2021 10:22
Цитрин
У ПриватБанку електронний підпис зможуть використовувати... 1, 2
R2 » Вів 29 чер, 2021 14:13
10 963
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лип, 2021 09:28
moveton
Сума боргів на ринку газу перевищує 120 мільярдів...
R2 » Вів 22 чер, 2021 09:07
1 77
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 чер, 2021 09:07
yegres

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22649)
07.07.2021 14:58
Рынок ОВГЗ (2091)
07.07.2021 14:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.