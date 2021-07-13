Понад 68% українців планують поїздку на роботу за кордон.
Дивися повний текст Чи планують українці їхати на сезонні роботи у 2021 році (інфографіка).
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Додано: Вів 13 лип, 2021 14:30
Чи планують українці їхати на сезонні роботи у 2021 році...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи планують українці їхати на сезонні роботи у 2021 році (інфографіка).
Додано: Вів 13 лип, 2021 14:30
Ну якщо проводити опитування на "europa.jobs" то можливо 68% і хочуть на заробітки.
Додано: Вів 13 лип, 2021 22:40
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