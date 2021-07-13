Ціни на оренду квартир у Києві досягли свого максимуму за останній рік.
Дивися повний текст Ціни на оренду квартир у Києві побили річний рекорд (інфографіка).
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Додано: Сер 14 лип, 2021 11:26
Ціни на оренду квартир у Києві побили річний рекорд...
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Дивися повний текст Ціни на оренду квартир у Києві побили річний рекорд (інфографіка).
Додано: Сер 14 лип, 2021 11:40
cohan
загоняют как могут в "арендный бизнес".... подождем новых платежек осенью, посмотрим что у арендатора на руках останется после оплаты коммунальных. примеры сдачи квартиры за комуналь были, особенно будет интересно посмотреть на массовый выход из этого бизнеса и на цены реальных продаж квартир.
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