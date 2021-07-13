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Ціни на оренду квартир у
Києві побили річний рекорд...

Ціни на оренду квартир у Києві побили річний рекорд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:26

Ціни на оренду квартир у Києві побили річний рекорд...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на оренду квартир у Києві досягли свого максимуму за останній рік.

Дивися повний текст Ціни на оренду квартир у Києві побили річний рекорд (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:26

двухкомнатной — 19 971 грн;

рыдаю
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:40

cohan

загоняют как могут в "арендный бизнес".... подождем новых платежек осенью, посмотрим что у арендатора на руках останется после оплаты коммунальных. примеры сдачи квартиры за комуналь были, особенно будет интересно посмотреть на массовый выход из этого бизнеса и на цены реальных продаж квартир.
Slon_Nosov
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