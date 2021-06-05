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Боротьба з «сірими» зарплатами:
до роботодавців можуть...

Боротьба з «сірими» зарплатами: до роботодавців можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:46

Боротьба з «сірими» зарплатами: до роботодавців можуть...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні проводиться перевірка всіх роботодавців на предмет належного оформлення працівників.

Дивися повний текст Боротьба з «сірими» зарплатами: до роботодавців можуть прийти без попередження.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:47

В рамках проверки представители налоговой службы могут прийти к любому работодателю без предупреждения

Откуда они знают, что у этого любого есть работники?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:54

  p_a_l написав:В рамках проверки представители налоговой службы могут прийти к любому работодателю без предупреждения

Откуда они знают, что у этого любого есть работники?

Ну прямо как дети, ей богу... По результатам анонимного звонка от обиженного этим работодателем работника, например.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:38

А куда дзвонить?них одного номера телефона нет
krusukviktoria
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 17:22

Re: Боротьба з «сірими» зарплатами: до роботодавців можуть..

"если он платит сотруднику за процесс труда, а не за конечный результат"
Интересно, это про работу министром речь? Ту, за которую нужно платить не меньше 100 тысяч в месяц. Или про каких-нить членов наблюдательных советов? Я прямо представляю, как туда неожиданно приходят налоговики, посещают производственные помещения, проверяют документы о трудоустройстве...
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:04

"В Україні проводиться перевірка всіх роботодавців на предмет належного оформлення працівників"
Тому і живемо в державі, де факт не відповідає законодавчим вимогам, тому що, контроль відбувається не на постійній основі. Більш того, якщо для проведення контролю необхідні чиїсь рішення, то це свідчить про те, що це просто наповнення бюджету.
petrenko_olvas
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