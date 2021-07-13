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Куди українці можуть здати
пошкоджені долари і євро

Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:29

Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро

Пропонуємо до обговорення:
Українські банки відмовляються приймати у людей зношені та пошкоджені іноземні банкноти.

Дивися повний текст Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:29

"По правилам Нацбанка, максимальный срок проведения такой операции – до 24 месяцев;"

Это не опечатка???!!! Месяцев? Не дней?
ovg
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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