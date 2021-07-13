Українські банки відмовляються приймати у людей зношені та пошкоджені іноземні банкноти.
Дивися повний текст Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро.
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Додано: Чет 15 лип, 2021 11:29
Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро.
Додано: Чет 15 лип, 2021 11:29
"По правилам Нацбанка, максимальный срок проведения такой операции – до 24 месяцев;"
Это не опечатка???!!! Месяцев? Не дней?
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