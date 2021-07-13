Українські банки відмовляються приймати у людей зношені та пошкоджені іноземні банкноти.
Дивися повний текст Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро.
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Додано: Чет 15 лип, 2021 11:29
Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро.
Додано: Чет 15 лип, 2021 11:29
"По правилам Нацбанка, максимальный срок проведения такой операции – до 24 месяцев;"
Это не опечатка???!!! Месяцев? Не дней?
Додано: Чет 15 лип, 2021 11:37
Вы серьезно считаете, что вашу десятку лично директор на своем личном самолете в тот же день повезет в банк?.. -- банкноту засунут в пачку такого же старья -- и когда пачка достигнет приличных размеров -- все это дело наконец-то повезут.
Додано: Чет 15 лип, 2021 13:17
За правилами Нацбанку, максимальний термін проведення такої операції – до 24 місяців - добре, що не років! Є шанс дожити.
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