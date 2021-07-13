RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Куди українці можуть здати
пошкоджені долари і євро

Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:29

Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро

Пропонуємо до обговорення:
Українські банки відмовляються приймати у людей зношені та пошкоджені іноземні банкноти.

Дивися повний текст Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94519
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:29

"По правилам Нацбанка, максимальный срок проведения такой операции – до 24 месяцев;"

Это не опечатка???!!! Месяцев? Не дней?
ovg
 
Повідомлень: 434
З нами з: 01.02.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:37

  ovg написав:"По правилам Нацбанка, максимальный срок проведения такой операции – до 24 месяцев;"

Это не опечатка???!!! Месяцев? Не дней?

взяти купюру на інкасо, якщо вона стара/зношена/пошкоджена — тобто відправити в свій банк-кореспондент за кордон і обміняти там. Після чого повернути українцю нову банкноту. За правилами Нацбанку, максимальний термін проведення такої операції – до 24 місяців;

Вы серьезно считаете, что вашу десятку лично директор на своем личном самолете в тот же день повезет в банк?.. -- банкноту засунут в пачку такого же старья -- и когда пачка достигнет приличных размеров -- все это дело наконец-то повезут.
_hunter
 
Повідомлень: 4614
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:17

За правилами Нацбанку, максимальний термін проведення такої операції – до 24 місяців - добре, що не років! Є шанс дожити.
tapack0wal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 14.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:09

надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 мм каждый;


самый глупый критерий. Отказались принимать абсолютно нормальную купюру из-за того что на одном уголке оторван 0.5 мм кусочек длинной 5 мм (немного оторван уголок). Скорей всего повредилось счетной машинкой или банкоматом. Чтобы заметить нужно присматриваться. Измеряли не в глубину купюры (0.5 мм), а по длине вдоль надорванного уголка. Сказали 5 мм по критериям не проходит... :D

В нормальных странах купюра бы считалась в отличном состоянии. В итоге сдал в обменке, приняли без вопросов.

  _hunter написав:но считаете, что вашу десятку лично директор на своем личном самолете в тот же день повезет в банк?..


Мне вообще непонятно - почему нужно менять на новую абсолютно нормальную купюру, которую в США и других странах примут к оплате везде без вопросов? Только из-за мелких несущественных повреждений или потертостей? Тем более непонятно, почему её должны принимать с уценкой, если в других странах ею прекрасно можно заплатить по полной стоимости.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 116
З нами з: 26.06.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:34

Re: Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро

вот тут Прокредит царь и Бог

подумываю изза этой фичи его оставить, хотя знакомые амеры и так есть, кому всунуть можно
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2215
З нами з: 27.09.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:44

Да сделали из обыкновенных денег какой-то фетиш. И началось это именно с банков, это они начали перебирать - это мы принимаем, а это нет. Глядя на это, клиенты тоже стали отказываться от "неидеальных" купюр: кому охота получить себе головную боль на ровном месте? Причём раньше даже была аналогичная инструкция, по которой банки обязаны были принимать всё. Просто им законы не писаны, и что-то не думаю, что сейчас эта писулька возымеет действие.
M-Audio
 
Повідомлень: 2299
З нами з: 23.03.11
Подякував: 406 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:53

Re: Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро

С учетом реального профита, сегодняшней судовой системы, упрощения ареста счетов отношения с банками перешли в фазу "чемодана без ручки".
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10887
З нами з: 03.11.08
Подякував: 838 раз.
Подякували: 2499 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], moveton і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Боротьба з «сірими» зарплатами: до роботодавців можуть...
R2 » Сер 14 лип, 2021 11:46
5 388
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 13:04
petrenko_olvas
Українці заборгували за комуналку майже 70 мільярдів гривень
R2 » Сер 14 лип, 2021 08:00
8 570
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 08:47
_hunter
Чи планують українці їхати на сезонні роботи у 2021 році...
R2 » Вів 13 лип, 2021 14:30
2 143
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лип, 2021 22:40
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96182)
15.07.2021 21:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.