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Finance.ua: Где ФЛП лучше открыть счет
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 15 лип, 2021 11:43
Пропонуємо до обговорення:
7 вариантов на выбор
Физлица-предприниматели – одни из самых желанных клиентов для финучреждений. Открыв счет в одном из банков, они крайне редко меняют его на другой. Разве что новые условия оказываются уж очень выгодными.
Поэтому банки соревнуются между собой, стремясь завоевать признательность таких клиентов.
Дивися повний текст Где ФЛП лучше открыть счет
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D2
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Додано: Чет 15 лип, 2021 11:43
Ну если если не смущает что Приват открывает штук 10 счетов, которые по их словам технические для банка, но открыты на имя клиента. Депозитный, овердрафтовый и т.д.
Тот к то писал статью хоть в одном банке опыт имел?
Почему в списке нет ОТП и Укрсиба? Но стулили Альфу, которая не всегда чесно работает.
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egor6508
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Додано: Чет 15 лип, 2021 11:51
egor6508 написав:
Почему в списке нет ОТП
Какой нормальный ФОП пойдет в ОТП если банк снимет комиссию 1% с любых попыток снять наличные выведенные как доход от ФОП на счёт физлица?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 15 лип, 2021 12:45
vitaliy_berdinskikh 5 платежей в мес - бесплатно. Никаких 1% платить не нужно. Укрсиб, 2 грн платежка.
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egor6508
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Додано: Чет 15 лип, 2021 17:44
egor6508 написав:
vitaliy_berdinskikh 5 платежей в мес - бесплатно. Никаких 1% платить не нужно.
Я говорил не про комиссию на СЭП переводы, а про комиссию за снятие наличных с карты физлица на которую внутренним переводом выведены деньги со счёта ФОП - всё что зашло на карту безналом при обналичке облагается 1% комиссией.
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Додано: Чет 15 лип, 2021 23:42
egor6508 написав:
Ну если если не смущает что Приват открывает штук 10 счетов, которые по их словам технические для банка, но открыты на имя клиента. Депозитный, овердрафтовый и т.д.
Тот к то писал статью хоть в одном банке опыт имел?
Почему в списке нет ОТП и Укрсиба? Но стулили Альфу, которая не всегда чесно работает.
Какие с Альфой проблемы?
Я знаю только одну, высокая комиссия за платежи в нерабочее время. В остальном все хорошо.
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Додано: Нед 18 лип, 2021 09:44
А моно дает обычный расчетный счет типа 260......?
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otg
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Додано: Нед 18 лип, 2021 10:15
otg написав:А моно дает обычный расчетный счет типа 260......?
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