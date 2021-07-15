Верховна Рада призначила Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.
Дивися повний текст Рада призначила Монастирського главою МВС.
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:27
Рада призначила Монастирського главою МВС
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Дивися повний текст Рада призначила Монастирського главою МВС.
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