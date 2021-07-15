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Рада призначила
Монастирського главою МВС

Рада призначила Монастирського главою МВС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:27

Рада призначила Монастирського главою МВС

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада призначила Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Дивися повний текст Рада призначила Монастирського главою МВС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:28

Походу наличку задекларировал на будующие доходы.
egor6508
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Модератори: Ірина_, Модератор

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