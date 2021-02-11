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Майнінг-ферма, яку «знешкодила» СБУ, виявилася...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 лип, 2021 07:46
NetSerpent написав:
На приставках прокачувалися і потім продавалися акаунти у футбольному симуляторі FIFA
Ссылку пожалуйста.
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wild2006
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