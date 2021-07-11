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Заявлені Росією як «контрабандні» 80 тисяч тонн нафти...
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Додано: Суб 17 лип, 2021 09:04
Пропонуємо до обговорення:
Заявлені Федеральною митною службою Росії як "контрабандні" 80 тисяч тонн нафти на суму 27 млн доларів не надійшли в Україну як імпорт, а були спрямовані транзитом до Білорусі.
Дивися повний текст Заявлені Росією як «контрабандні» 80 тисяч тонн нафти йшли транзитом до Білорусі – Укртранснафта
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Додано: Суб 17 лип, 2021 09:04
Даже если по факту имеет место прерванный транзит на территории Украины, то российская таможня вряд ли сумеет это доказать документально.
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avk
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