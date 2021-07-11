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Заявлені Росією як «контрабандні»
80 тисяч тонн нафти...

Заявлені Росією як «контрабандні» 80 тисяч тонн нафти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 09:04

Заявлені Росією як «контрабандні» 80 тисяч тонн нафти...

Пропонуємо до обговорення:
Заявлені Федеральною митною службою Росії як "контрабандні" 80 тисяч тонн нафти на суму 27 млн доларів не надійшли в Україну як імпорт, а були спрямовані транзитом до Білорусі.

Дивися повний текст Заявлені Росією як «контрабандні» 80 тисяч тонн нафти йшли транзитом до Білорусі – Укртранснафта.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 09:04

Даже если по факту имеет место прерванный транзит на территории Украины, то российская таможня вряд ли сумеет это доказать документально.
avk
 
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