Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,...

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Прораб написав:Счетчики, раз уж речь зашла о них вообще, нужная вещь в адекватной среде, в воровской это все выброшенные деньги. Все равно накрутят. К примеру несмотря на установку счетчиков во всех квартирах, теперь входу следующая схема газовщиков. 25-27 числа в обязательном порядке снимаются показания, чем раньше тем лучше, или подаются фото на вайбер. Показания проставляются в кабинете как контроль и самостоятельно проставить ты уже не имеешь возможности, окно заблокировано. Далее с 1-5 число идет подсчет и в это же время появляется показатель "расчет" добавляя тем самым - 2-5 кубов. В следующий месяц история повторяется, но уже свой показатель "расчет" с добавленными от нехер кубами удаляют и считают уже от меньшего (фактического) "контроль" прошлого месяца (добавляя снова) + добавленные в "расчет" нового месяца. 710 (713 удаленный "расчет"), 733 (734,81 текущий "расчет")
А на следующий от следующего месяца что происходит? -- ничего?.. При всем при этом: оплата-то по графе "контороль" идет. Т.е. странная какая-то "схема" выходит...
А на следующий - от меньшего "контроль" к большему "расчет", кубов становится больше как справа так и слева. На колене нарисуйте шкалу прикиньте если сложно. Все проверено, добавляется каждый раз с прошлого месяца и в текущем и кубы дробные, а не целые.
Можете фантазировать дальше.
И что? -- еще раз: оплата идет по графе "контроль". При всем при этом: сумму для оплаты можно и самому вписать. Если я ваши словоописания правильно понял: в разрезе года добавляется около 5-ти кубов "аванса"? -- ну ок -- переплачиваем АЖ 45 ГРИВЕН -- и забываем
_hunter написав:И что? -- еще раз: оплата идет по графе "контроль". При всем при этом: сумму для оплаты можно и самому вписать. Если я ваши словоописания правильно понял: в разрезе года добавляется около 5-ти кубов "аванса"? -- ну ок -- переплачиваем АЖ 45 ГРИВЕН -- и забываем
Оплата в платежке по расчетному, указал же кубы - дробные. По вашим умозаключениям 5 в год по моим словописаниям от 2 до 5 в месяц это есть в моей цитате, которую тупо тащите за собой и типа не видите разницы. Итого на домохозяйство в год пусть по +2,5 *12*7,99 = калькулятор Можете переплачивать сколько угодно, даже зарплату сразу переводить наперед, зачем собственно троллить если все и так ясно. В школу нужно в первый класс Ромчику.
Цитрин написав:Грубо говоря бойлер к примеру потребляет 1 кВт, а счетчик считает как 2 кВт, потому что видит что по фазе бойлер потребляет 1 кВт, а по нулю 0.999 кВт. И считает эту разницу поводом удвоить учет в качестве "штрафа".
О какой, в таком случае, разнице идет разговор? -- 1 кВт по фазе пришел, тот же 1 кВт -- по нулю ушел. Разница -- 0.00кВт...
Нет. Вы не поняли суть проблемы и думаете что речь идет о банальном пробое фазы на землю. Но тут речь идет совсем о другом, уже и намекал и прямо об этом Вам говорил, но как об стену горохом
Речь идет о небольшой разнице токов по фазовому и нулевому проводам проходящими через счетчик. В старых счетчиках разница в токах не влияла на учет, счетчик учитывал только реально потребленный с фазы ток. Поэтому на старых счетчиках такой фокус не работал, они всегда считали реальное потребление.
В новых счетчиках ток измеряется по двум проводам и в случае несоответствия вспыхивает светодиод ошибки и учет увеличивается в два раза от максимального из токов. На светодиод ошибки как правило никто внимания не обращает.
Теперь откуда берется разница токов между фазовым и нулевым проводом. Бойлер подключается тремя проводами - Фаза, Ноль, Земля. Ноль и Земля соединяются возле счетчика. На стороне бойлера есть вторая Земля - это водопроводная труба, которая связана с корпусом бойлера к которому подключена и клемма Земля вилки. Таким образом ноль бойлера оказывается соединен как с нулем счетчика через клемму Ноль вилки, так и с землей трубы через клемму Земли и земляной провод от счетчика до бойлера.
Новые счетчики за счет этого видят небольшую разницу токов, включают ошибку и начисляют потребление в два раза больше от максимального из двух токов (не все).
Тестировал свой счетчик - реактивку при PF>50% он вроде не учитывает (в пределах заявленной погрешности), но включает ошибку разницы токов где-то на 30 сек при резкой смене нагрузки или при слишком слабой нагрузке.
Кроме этого слышал есть еще один фактор для накрутки. Учет в счетчике ведется микросхемой для измерения среднеквадратического значения тока, рабочая полоса частот которой имеет свои ограничения. За счет этого при импульсном потреблении возможны завышенные результаты измерения тока. Так ли это - нужно смотреть конкретную схему счетчика, используемой микросхемы, разбираться и тестировать. Теоретически завышение за счет импульсного потребления тоже вполне возможно, все зависит от реализации.
Цитрин написав:Грубо говоря бойлер к примеру потребляет 1 кВт, а счетчик считает как 2 кВт, потому что видит что по фазе бойлер потребляет 1 кВт, а по нулю 0.999 кВт. И считает эту разницу поводом удвоить учет в качестве "штрафа".
О какой, в таком случае, разнице идет разговор? -- 1 кВт по фазе пришел, тот же 1 кВт -- по нулю ушел. Разница -- 0.00кВт...
Нет. Вы не поняли суть проблемы и думаете что речь идет о банальном пробое фазы на землю. Но тут речь идет совсем о другом, уже и намекал и прямо об этом Вам говорил, но как об стену горохом
Речь идет о небольшой разнице токов по фазовому и нулевому проводам проходящими через счетчик. В старых счетчиках разница в токах не влияла на учет, счетчик учитывал только реально потребленный с фазы ток. Поэтому на старых счетчиках такой фокус не работал, они всегда считали реальное потребление.
В новых счетчиках ток измеряется по двум проводам и в случае несоответствия вспыхивает светодиод ошибки и учет увеличивается в два раза от максимального из токов. На светодиод ошибки как правило никто внимания не обращает. ...
Еще раз: надеюсь в последний раз. "небольшая разница токов" называется пробой. И такие электроприборы эксплуатировать запрещено. И если бы этот бойлер был подключен по правилам -- после УЗО -- это бы УЗО постоянно выбивало. Так что хватит теребить счетчик -- он "ни в чем не виноват".
В старых домах, где в вашей розетке, в вашей квартире, ноль может браться от соседа, а счетчики у всех установили двухэлементные, когда вы включаете в такую розетку электроприбор, его потребление будет учтено как вашим счетчиком, так и счетчиком соседа. Поэтому и возникают жалобы.
_hunter написав:И что? -- еще раз: оплата идет по графе "контроль". При всем при этом: сумму для оплаты можно и самому вписать. Если я ваши словоописания правильно понял: в разрезе года добавляется около 5-ти кубов "аванса"? -- ну ок -- переплачиваем АЖ 45 ГРИВЕН -- и забываем
Оплата в платежке по расчетному, указал же кубы - дробные. По вашим умозаключениям 5 в год по моим словописаниям от 2 до 5 в месяц это есть в моей цитате, которую тупо тащите за собой и типа не видите разницы. Итого на домохозяйство в год пусть по +2,5 *12*7,99 = калькулятор Можете переплачивать сколько угодно, даже зарплату сразу переводить наперед, зачем собственно троллить если все и так ясно. В школу нужно в первый класс Ромчику.
В платежку можно самому вписать какую угодно сумму. Что дробность кубов меняет -- вообще не понятно: вы дроби умножать не умеете. В той цитате описана ситуация за один месяц и намек на следующий. Если у вас есть все данные -- просто приведите табличку из двух столбцов за 12 месяцев: "показания счетчика на 1-е число"|"нарисованные газовщиками показания" и все сразу станет ясно