Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,...

Додано: Чет 22 лип, 2021 18:01

_hunter написав: Так просто бред кто-то пишет:

Цитрин написав: Грубо говоря бойлер к примеру потребляет 1 кВт, а счетчик считает как 2 кВт, потому что видит что по фазе бойлер потребляет 1 кВт, а по нулю 0.999 кВт. И считает эту разницу поводом удвоить учет в качестве "штрафа". Грубо говоря бойлер к примеру потребляет 1 кВт, а счетчик считает как 2 кВт, потому что видит что по фазе бойлер потребляет 1 кВт, а по нулю 0.999 кВт. И считает эту разницу поводом удвоить учет в качестве "штрафа".

О какой, в таком случае, разнице идет разговор? -- 1 кВт по фазе пришел, тот же 1 кВт -- по нулю ушел. Разница -- 0.00кВт...

Так просто бред кто-то пишет:О какой, в таком случае, разнице идет разговор? -- 1 кВт по фазе пришел, тот же 1 кВт -- по нулю ушел. Разница -- 0.00кВт...

Нет. Вы не поняли суть проблемы и думаете что речь идет о банальном пробое фазы на землю. Но тут речь идет совсем о другом, уже и намекал и прямо об этом Вам говорил, но как об стену горохомРечь идет о небольшой разнице токов по фазовому и нулевому проводам проходящими через счетчик. В старых счетчиках разница в токах не влияла на учет, счетчик учитывал только реально потребленный с фазы ток. Поэтому на старых счетчиках такой фокус не работал, они всегда считали реальное потребление.В новых счетчиках ток измеряется по двум проводам и в случае несоответствия вспыхивает светодиод ошибки и учет увеличивается в два раза от максимального из токов. На светодиод ошибки как правило никто внимания не обращает.Теперь откуда берется разница токов между фазовым и нулевым проводом. Бойлер подключается тремя проводами - Фаза, Ноль, Земля. Ноль и Земля соединяются возле счетчика. На стороне бойлера есть вторая Земля - это водопроводная труба, которая связана с корпусом бойлера к которому подключена и клемма Земля вилки. Таким образом ноль бойлера оказывается соединен как с нулем счетчика через клемму Ноль вилки, так и с землей трубы через клемму Земли и земляной провод от счетчика до бойлера.Новые счетчики за счет этого видят небольшую разницу токов, включают ошибку и начисляют потребление в два раза больше от максимального из двух токов (не все).Тестировал свой счетчик - реактивку при PF>50% он вроде не учитывает (в пределах заявленной погрешности), но включает ошибку разницы токов где-то на 30 сек при резкой смене нагрузки или при слишком слабой нагрузке.Кроме этого слышал есть еще один фактор для накрутки. Учет в счетчике ведется микросхемой для измерения среднеквадратического значения тока, рабочая полоса частот которой имеет свои ограничения. За счет этого при импульсном потреблении возможны завышенные результаты измерения тока. Так ли это - нужно смотреть конкретную схему счетчика, используемой микросхемы, разбираться и тестировать. Теоретически завышение за счет импульсного потребления тоже вполне возможно, все зависит от реализации.