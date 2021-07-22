Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,...

Переходить на кизяки (биотопливо)
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:13
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:42
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:48
Еще раз: пробоя нет. Разницы токов на вилке бойлера между фазой и нулем нет, на УЗО разницы токов тоже нет - его не выбивает. Но разница токов есть на счетчике.
Теперь стало понятнее?
Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:02
Еще раз: верю -- приборы разницу токов не фиксируют, но "счетчик амвросия" ее находит.
УЗО это подтверждает?.. (и на всякий случай: УЗО исправно? -- на кнопку Test реагирует?)
Если подтверждает -- перестаем теребить бойлер -- он, как и счетчик, не виноват.
Возможно, как Вадим Жураковский подсказал -- кто-то банально к розетке подключился: вспоминаю, что в хрущах это частая "тема" была...
А возможно пробой в стиральной машинке
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