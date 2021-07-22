Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,...

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  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:13

  free_life написав:А що робити з електроопаленням?

Переходить на кизяки (биотопливо) :roll:
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:42

  vetka написав:
  free_life написав:А що робити з електроопаленням?

Переходить на кизяки (биотопливо) :roll:

Причем свои собственные, безОтходный цикл.
wild2006
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:48

  _hunter написав:Еще раз: надеюсь в последний раз. "небольшая разница токов" называется пробой. И такие электроприборы эксплуатировать запрещено. И если бы этот бойлер был подключен по правилам -- после УЗО -- это бы УЗО постоянно выбивало.
Так что хватит теребить счетчик -- он "ни в чем не виноват".


Еще раз: пробоя нет. Разницы токов на вилке бойлера между фазой и нулем нет, на УЗО разницы токов тоже нет - его не выбивает. Но разница токов есть на счетчике.

Теперь стало понятнее? :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:02

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Еще раз: надеюсь в последний раз. "небольшая разница токов" называется пробой. И такие электроприборы эксплуатировать запрещено. И если бы этот бойлер был подключен по правилам -- после УЗО -- это бы УЗО постоянно выбивало.
Так что хватит теребить счетчик -- он "ни в чем не виноват".


Еще раз: пробоя нет. Разницы токов на вилке бойлера между фазой и нулем нет. Но она есть на счетчике.

Еще раз: верю -- приборы разницу токов не фиксируют, но "счетчик амвросия" ее находит. :lol:
УЗО это подтверждает?.. (и на всякий случай: УЗО исправно? -- на кнопку Test реагирует?)
Если подтверждает -- перестаем теребить бойлер -- он, как и счетчик, не виноват.
Возможно, как Вадим Жураковский подсказал -- кто-то банально к розетке подключился: вспоминаю, что в хрущах это частая "тема" была...
А возможно пробой в стиральной машинке :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:08

  wild2006 написав:
  vetka написав:
  free_life написав:А що робити з електроопаленням?

Переходить на кизяки (биотопливо) :roll:

Причем свои собственные, безОтходный цикл.

1000%
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:12

  _hunter написав:Возможно, как Вадим Жураковский подсказал -- кто-то банально к розетке подключился: вспоминаю, что в хрущах это частая "тема" была...
А возможно пробой в стиральной машинке :lol:


или баг счетчика. Cчетчик видит разницу токов в течении фиксированного интервала времени (помоему 30 секунд) после включения или отключения мощной нагрузки или при небольшой нагрузке.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:42

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Возможно, как Вадим Жураковский подсказал -- кто-то банально к розетке подключился: вспоминаю, что в хрущах это частая "тема" была...
А возможно пробой в стиральной машинке :lol:


или баг счетчика. Cчетчик видит разницу токов в течении фиксированного интервала времени (помоему 30 секунд) после включения или отключения мощной нагрузки или при небольшой нагрузке.

Так этот "баг" в обе стороны работает :lol: 30 секунд "не видит", потом "видит". Это если закрыть глаза на бредовость предположения о том, что счетчик два измерения в минуту проводит :lol:

Тут более вероятен другой вариант: дедушка амвросия еще при совке кинул провод на батарею/стояк водоснабжения -- любимому внуку, естественно, об этом не сказал... Старые счетчики, в зависимости от сопротивления, до половины нагрузки в таком случае действительно могли "не видеть". Но это не "новый счетчик брешет" -- это просто "кто-то" половину электроэнергии воровал :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:59

  _hunter написав:В платежку можно самому вписать какую угодно сумму.

В платежке сумма - которую нужно оплатить, там уже ничего не вписывается.
  _hunter написав:Что дробность кубов меняет -- вообще не понятно: вы дроби умножать не умеете.

Дробность показывает, что к целому показателю, который подается или записывается контролером по правилам состоит из 5,7 или 8 разрядов целой части кубометров.
  _hunter написав:В той цитате описана ситуация за один месяц и намек на следующий.
Если у вас есть все данные -- просто приведите табличку из двух столбцов за 12 месяцев:
"показания счетчика на 1-е число"|"нарисованные газовщиками показания"
и все сразу станет ясно

В цитате расписана ситуация за прошлый месяц и за текущий со скрином из кабинета. У Вас же только невнятный стеб о невозможности подобного. Теперь нужны еще доказательства, может заверить данные у нотариуса с апостилем для Вашего рассмотрения? Нет? :lol:
Отрабатывайте свои медяки самостоятельно.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:07

  Прораб написав:
  _hunter написав:В платежку можно самому вписать какую угодно сумму.

В платежке сумма - которую нужно оплатить, там уже ничего не вписывается.
  _hunter написав:Что дробность кубов меняет -- вообще не понятно: вы дроби умножать не умеете.

Дробность показывает, что к целому показателю, который подается или записывается контролером по правилам состоит из 5,7 или 8 разрядов целой части кубометров.
  _hunter написав:В той цитате описана ситуация за один месяц и намек на следующий.
Если у вас есть все данные -- просто приведите табличку из двух столбцов за 12 месяцев:
"показания счетчика на 1-е число"|"нарисованные газовщиками показания"
и все сразу станет ясно

В цитате расписана ситуация за прошлый месяц и за текущий со скрином из кабинета. У Вас же только невнятный стеб о невозможности подобного. Теперь нужны еще доказательства, может заверить данные у нотариуса с апостилем для Вашего рассмотрения? Нет? :lol:
Отрабатывайте свои медяки самостоятельно.


Обратите внимание на правую половину -- пустое поле "сумма к оплате".

Что она показывает -- пофиг. Мешает она чему?

Именно. И я еще вчера сказал, что эти "лишние" 5 кубов так и "гуляют" из месяца в месяц в течении года. Т.е. вас "обманывают" не на 12*5 кубов, как вы пытаетесь намекать.
Это вы просто перенедопоняли. Не волнуйтесь так -- никакой нотариус не нужен :lol:

Показания, кстати, по инсрукции передаются, или "как обычно":
Для точного расчета объема потребленного газа потребителю необходимо:
- зафиксировать показания счетчика на первое число месяца
- передать их газовой компании в течение следующих 5 дней

а то графа "расчет" подозрительно выглядит...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:36

  _hunter написав:Так этот "баг" в обе стороны работает :lol: 30 секунд "не видит", потом "видит". Это если закрыть глаза на бредовость предположения о том, что счетчик два измерения в минуту проводит :lol:


Давайте не будем мешать мух и котлеты.

Во первых баг - это на том счетчике что стоит у меня, он включает режим ошибки при низком потреблении или при резкой смене мощности нагрузки. И происходит это без дополнительных заземлений, для чистоты эксперимента все отключал и тестировал на контрольной нагрузке без заземления и с отключенными автоматами на квартиру ;) Т.е. разности токов там физически не могло быть и это чисто баг счетчика.

Во вторых, если мы говорим о случае с бойлером, то там действительно есть разбаланс токов из за утечки части тока с нейтрали на вторую землю. При правильном безопасном подключении исправного бойлера эта утечка будет всегда.
Цитрин
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