Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,...

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Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:13
free_life написав:
А що робити з електроопаленням?
Переходить на кизяки (биотопливо)
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vetka
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:48
_hunter написав:
Еще раз: надеюсь в последний раз. "небольшая разница токов" называется пробой. И такие электроприборы эксплуатировать запрещено. И если бы этот бойлер был подключен по правилам -- после УЗО -- это бы УЗО постоянно выбивало.
Так что хватит теребить счетчик -- он "ни в чем не виноват".
Еще раз: пробоя нет. Разницы токов на вилке бойлера между фазой и нулем нет, на УЗО разницы токов тоже нет - его не выбивает. Но разница токов есть на счетчике.
Теперь стало понятнее?
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Цитрин
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:02
Цитрин написав:
Еще раз: пробоя нет
_hunter написав:
Еще раз: надеюсь в последний раз. "небольшая разница токов" называется пробой. И такие электроприборы эксплуатировать запрещено. И если бы этот бойлер был подключен по правилам -- после УЗО -- это бы УЗО постоянно выбивало.
Так что хватит теребить счетчик -- он "ни в чем не виноват".
. Разницы токов на вилке бойлера между фазой и нулем нет
. Но она есть на счетчике.
Еще раз: верю -- приборы разницу токов не фиксируют, но "счетчик амвросия" ее находит.
УЗО это подтверждает?.. (и на всякий случай: УЗО исправно? -- на кнопку Test реагирует?)
Если подтверждает -- перестаем теребить бойлер -- он, как и счетчик, не виноват.
Возможно, как Вадим Жураковский
подсказал -- кто-то банально к розетке подключился: вспоминаю, что в хрущах это частая "тема" была...
А возможно пробой в стиральной машинке
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_hunter
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:08
wild2006 написав: vetka написав: free_life написав:
А що робити з електроопаленням?
Переходить на кизяки (биотопливо)
Причем свои собственные, безОтходный цикл.
1000%
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vetka
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:12
_hunter написав:
Возможно, как Вадим Жураковский
подсказал -- кто-то банально к розетке подключился: вспоминаю, что в хрущах это частая "тема" была...
А возможно пробой в стиральной машинке
или баг счетчика. Cчетчик видит разницу токов в течении фиксированного интервала времени (помоему 30 секунд) после включения или отключения мощной нагрузки или при небольшой нагрузке.
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Цитрин
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:42
Цитрин написав: _hunter написав:
Возможно, как Вадим Жураковский
подсказал -- кто-то банально к розетке подключился: вспоминаю, что в хрущах это частая "тема" была...
А возможно пробой в стиральной машинке
или баг счетчика. Cчетчик видит разницу токов в течении фиксированного интервала времени (помоему 30 секунд) после включения или отключения мощной нагрузки или при небольшой нагрузке.
Так этот "баг" в обе стороны работает
30 секунд "не видит", потом "видит". Это если закрыть глаза на бредовость предположения о том, что счетчик два измерения в минуту проводит
Тут более вероятен другой вариант: дедушка амвросия еще при совке кинул провод на батарею/стояк водоснабжения -- любимому внуку, естественно, об этом не сказал... Старые счетчики, в зависимости от сопротивления, до половины нагрузки в таком случае действительно могли "не видеть". Но это не "новый счетчик брешет" -- это просто "кто-то" половину электроэнергии воровал
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_hunter
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:59
_hunter написав:
В платежку можно самому вписать какую угодно сумму.
В платежке сумма - которую нужно оплатить, там уже ничего не вписывается.
_hunter написав:
Что дробность кубов меняет -- вообще не понятно: вы дроби умножать не умеете.
Дробность показывает, что к целому показателю, который подается или записывается контролером по правилам состоит из 5,7 или 8 разрядов целой части кубометров.
_hunter написав:
В той цитате описана ситуация за один месяц и намек на следующий.
Если у вас есть все данные -- просто приведите табличку из двух столбцов за 12 месяцев:
"показания счетчика на 1-е число"|"нарисованные газовщиками показания"
и все сразу станет ясно
В цитате расписана ситуация за прошлый месяц и за текущий со скрином из кабинета. У Вас же только невнятный стеб о невозможности подобного. Теперь нужны еще доказательства, может заверить данные у нотариуса с апостилем для Вашего рассмотрения? Нет?
Отрабатывайте свои медяки самостоятельно.
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Прораб
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:07
Прораб написав: _hunter написав:
В платежку можно самому вписать какую угодно сумму.
В платежке сумма - которую нужно оплатить, там уже ничего не вписывается.
Дробность показывает
_hunter написав:
Что дробность кубов меняет -- вообще не понятно: вы дроби умножать не умеете.
, что к целому показателю, который подается или записывается контролером по правилам состоит из 5,7 или 8 разрядов целой части кубометров.
В цитате расписана ситуация за прошлый месяц и за текущий
_hunter написав:
В той цитате описана ситуация за один месяц и намек на следующий.
Если у вас есть все данные -- просто приведите табличку из двух столбцов за 12 месяцев:
"показания счетчика на 1-е число"|"нарисованные газовщиками показания"
и все сразу станет ясно
со скрином из кабинета. У Вас же только невнятный стеб о невозможности подобного.
Теперь нужны еще доказательства, может заверить данные у нотариуса с апостилем для Вашего рассмотрения? Нет?
Отрабатывайте свои медяки самостоятельно.
Обратите внимание на правую половину -- пустое поле "сумма к оплате".
Что она показывает -- пофиг. Мешает она чему?
Именно. И я еще вчера сказал, что эти "лишние" 5 кубов так и "гуляют" из месяца в месяц в течении года. Т.е. вас "обманывают" не на 12*5 кубов, как вы пытаетесь намекать.
Это вы просто перенедопоняли. Не волнуйтесь так -- никакой нотариус не нужен
Показания, кстати, по инсрукции передаются, или "как обычно":
Для точного расчета объема потребленного газа потребителю необходимо:
- зафиксировать показания счетчика на первое число месяца
- передать их газовой компании в течение следующих 5 дней
а то графа "расчет" подозрительно выглядит...
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_hunter
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:36
_hunter написав:
Так этот "баг" в обе стороны работает
30 секунд "не видит", потом "видит". Это если закрыть глаза на бредовость предположения о том, что счетчик два измерения в минуту проводит
Давайте не будем мешать мух и котлеты.
Во первых баг - это на том счетчике что стоит у меня, он включает режим ошибки при низком потреблении или при резкой смене мощности нагрузки. И происходит это без дополнительных заземлений, для чистоты эксперимента все отключал и тестировал на контрольной нагрузке без заземления и с отключенными автоматами на квартиру
Т.е. разности токов там физически не могло быть и это чисто баг счетчика.
Во вторых, если мы говорим о случае с бойлером, то там действительно есть разбаланс токов из за утечки части тока с нейтрали на вторую землю. При правильном безопасном подключении исправного бойлера эта утечка будет всегда.
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Цитрин
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