Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,...

Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:36

_hunter написав: Так этот "баг" в обе стороны работает 30 секунд "не видит", потом "видит". Это если закрыть глаза на бредовость предположения о том, что счетчик два измерения в минуту проводит Так этот "баг" в обе стороны работает30 секунд "не видит", потом "видит". Это если закрыть глаза на бредовость предположения о том, что счетчик два измерения в минуту проводит

Давайте не будем мешать мух и котлеты.Во первых баг - это на том счетчике что стоит у меня, он включает режим ошибки при низком потреблении или при резкой смене мощности нагрузки. И происходит это без дополнительных заземлений, для чистоты эксперимента все отключал и тестировал на контрольной нагрузке без заземления и с отключенными автоматами на квартируТ.е. разности токов там физически не могло быть и это чисто баг счетчика.Во вторых, если мы говорим о случае с бойлером, то там действительно есть разбаланс токов из за утечки части тока с нейтрали на вторую землю. При правильном безопасном подключении исправного бойлера эта утечка будет всегда.