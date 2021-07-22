Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,...

Цитрин написав:
Давайте не будем мешать мух и котлеты.
Во первых баг - это на том счетчике что стоит у меня, он включает режим ошибки при низком потреблении или при резкой смене мощности нагрузки. И происходит это без дополнительных заземлений, для чистоты эксперимента все отключал и тестировал на контрольной нагрузке без заземления и с отключенными автоматами на квартиру Т.е. разности токов там физически не могло быть и это чисто баг счетчика.
Во вторых, если мы говорим о случае с бойлером, то там действительно есть разбаланс токов из за утечки части тока с нейтрали на вторую землю. При правильном безопасном подключении исправного бойлера эта утечка будет всегда.
Да не вопрос: но это же не я всю эту кучу бреда в тему затащил
Ну ок. Только какое это отношение имеет к "штрафам за утечку"???
Опять ненаучная фантастика пошла... Какая еще _вторая_ земля? -- в паралельное измерение там утечки не будет?..
"Правильное подключение бойлера" подразумевает УЗО -- которое в случае утечки отлючит _неисправный_ прибор. И утечки не будет.
Если же утечка меньше 30мА -- да и фиг с ней: счетчики такие токи _не видит_
Поэтому в который уже раз говорю: хватит теребить счетчик -- он тут вообще НИ! ПРИ! ЧЕМ!.
А вот любимого дедушку, на предмет кражи электроэнергии, потрясти таки стоит