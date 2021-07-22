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Тарифи на електрику змінять з
1 серпня: ціни, сценарії,...

Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,...
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  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 09:08

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Так этот "баг" в обе стороны работает :lol: 30 секунд "не видит", потом "видит". Это если закрыть глаза на бредовость предположения о том, что счетчик два измерения в минуту проводит :lol:


Давайте не будем мешать мух и котлеты.

Во первых баг - это на том счетчике что стоит у меня, он включает режим ошибки при низком потреблении или при резкой смене мощности нагрузки. И происходит это без дополнительных заземлений, для чистоты эксперимента все отключал и тестировал на контрольной нагрузке без заземления и с отключенными автоматами на квартиру ;) Т.е. разности токов там физически не могло быть и это чисто баг счетчика.

Во вторых, если мы говорим о случае с бойлером, то там действительно есть разбаланс токов из за утечки части тока с нейтрали на вторую землю. При правильном безопасном подключении исправного бойлера эта утечка будет всегда.

Да не вопрос: но это же не я всю эту кучу бреда в тему затащил :lol:

Ну ок. Только какое это отношение имеет к "штрафам за утечку"???

Опять ненаучная фантастика пошла... Какая еще _вторая_ земля? -- в паралельное измерение там утечки не будет?..
"Правильное подключение бойлера" подразумевает УЗО -- которое в случае утечки отлючит _неисправный_ прибор. И утечки не будет.
Если же утечка меньше 30мА -- да и фиг с ней: счетчики такие токи _не видит_
http://www.nik.net.ua/uploads/NIK%20210 ... %A2....pdf

Поэтому в который уже раз говорю: хватит теребить счетчик -- он тут вообще НИ! ПРИ! ЧЕМ!.
А вот любимого дедушку, на предмет кражи электроэнергии, потрясти таки стоит :lol:
_hunter
 
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