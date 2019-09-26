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Картки з яких можно без комісії
переводити кошти на картки і

Картки з яких можно без комісії переводити кошти на картки і
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 17:01

Картки з яких можно без комісії переводити кошти на картки і

Доброго дня. Підкажить будь ласка. знаю Монобанк та Альфа-Банк.
Ще є такі?
kip71
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 17:45

  kip71 написав:Доброго дня. Підкажить будь ласка. знаю Монобанк та Альфа-Банк.
Ще є такі?



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greenozon
 
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kip71 очень много таких, форвард, а-банк и тп и тд
omb
 
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