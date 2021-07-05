Про це в ефірі одного з телеканалів заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Дивися повний текст «Тіньова» зайнятість: в Мінсоцполітики готують законопроект про стаж до пенсій.
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Додано: Сер 21 лип, 2021 23:13
«Тіньова» зайнятість: в Мінсоцполітики готують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Тіньова» зайнятість: в Мінсоцполітики готують законопроект про стаж до пенсій.
Додано: Сер 21 лип, 2021 23:14
Пенсия должна быть дифференцированной относительно стажа. Это неправильно, когда человек отработав 30 лет, пусть даже с минимальной зп получает такую же пенсию как ипособие у человека , который не имеет достаточного стажа
Додано: Чет 22 лип, 2021 08:33
"Оптимизировали" пенсионную систему уже так, что половина даже официально работающих - не будет получать (или не доживёт) пенсию, или будет получать минималку. Пипл закономерно просто начал идти "в обход", и керманычи немного растерялись, и решили немного откатить "пакращення" (а то уж слишком закрутили гайки, перестарались)
Додано: Чет 22 лип, 2021 12:47
Чому це неправильно?
А яка взагалі різниця який стаж? Важливі внески в ПФ і все.
Якщо чел 30 років сидів на мінімалці і заплатив в ПФ припустимо 300000грн.(з врахуванням інфляції).
А інший чел пропрацював рік і платив в ПФ по 30000 в місяць. То чому в першого чела має бути більша пенсія?
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