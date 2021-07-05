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«Тіньова» зайнятість: в
Мінсоцполітики готують...

«Тіньова» зайнятість: в Мінсоцполітики готують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 23:13

«Тіньова» зайнятість: в Мінсоцполітики готують...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі одного з телеканалів заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Дивися повний текст «Тіньова» зайнятість: в Мінсоцполітики готують законопроект про стаж до пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 23:14

Пенсия должна быть дифференцированной относительно стажа. Это неправильно, когда человек отработав 30 лет, пусть даже с минимальной зп получает такую же пенсию как ипособие у человека , который не имеет достаточного стажа
chitatel
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 07:40

нормальная пенсия- 1600 гривен?????
grig90vic
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 08:33

"Оптимизировали" пенсионную систему уже так, что половина даже официально работающих - не будет получать (или не доживёт) пенсию, или будет получать минималку. Пипл закономерно просто начал идти "в обход", и керманычи немного растерялись, и решили немного откатить "пакращення" (а то уж слишком закрутили гайки, перестарались)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:47

  chitatel написав:Пенсия должна быть дифференцированной относительно стажа. Это неправильно, когда человек отработав 30 лет, пусть даже с минимальной зп получает такую же пенсию как ипособие у человека , который не имеет достаточного стажа

Чому це неправильно?
А яка взагалі різниця який стаж? Важливі внески в ПФ і все.

Якщо чел 30 років сидів на мінімалці і заплатив в ПФ припустимо 300000грн.(з врахуванням інфляції).
А інший чел пропрацював рік і платив в ПФ по 30000 в місяць. То чому в першого чела має бути більша пенсія?
andrijk777
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