Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст ДФС до 25 серпня повинна пройти аудит у зв'язку з ліквідацією – Шмигаль.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 08:49
ДФС до 25 серпня повинна пройти аудит у зв'язку з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДФС до 25 серпня повинна пройти аудит у зв'язку з ліквідацією – Шмигаль.
Додано: Чет 22 лип, 2021 09:26
будуть одні розслідування? тобто всі платники автоматично стають злочинцями. а адміністрування податків і зборів хто буде робити?
Додано: Чет 22 лип, 2021 12:19
Re: ДФС до 25 серпня повинна пройти аудит у зв'язку з...
Предлагаю делать ставки: через сколько произойдет ликвидация новосозданной структуры и следующая "рехворма"?
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