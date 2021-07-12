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ДФС до 25 серпня повинна
пройти аудит у зв'язку з...

ДФС до 25 серпня повинна пройти аудит у зв'язку з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 08:49

ДФС до 25 серпня повинна пройти аудит у зв'язку з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст ДФС до 25 серпня повинна пройти аудит у зв'язку з ліквідацією – Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 08:49

а почнеться аудит я так розумію 24-го серпня?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 09:26

будуть одні розслідування? тобто всі платники автоматично стають злочинцями. а адміністрування податків і зборів хто буде робити?
daonet
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:19

Re: ДФС до 25 серпня повинна пройти аудит у зв'язку з...

Предлагаю делать ставки: через сколько произойдет ликвидация новосозданной структуры и следующая "рехворма"?
Gastarbaiter
 
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