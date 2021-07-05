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У Мінсоцполітики розповіли,
коли пенсіонери 75+...

У Мінсоцполітики розповіли, коли пенсіонери 75+...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 18:17

У Мінсоцполітики розповіли, коли пенсіонери 75+...

Пропонуємо до обговорення:
Із жовтня 2021 року адресні виплати отримуватимуть пенсіонери віком від 75 років.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики розповіли, коли пенсіонери 75+ отримають адресні виплати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 18:17

Может пора Минсоцполитики подумать о тех,кто получает 2000 тыс гривен?Или голодом выморить хотят?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 00:05

Re: У Мінсоцполітики розповіли, коли пенсіонери 75+...

Scotch написав:Может пора Минсоцполитики подумать о тех,кто получает 2000 тыс гривен?Или голодом выморить хотят?
2 млн? Думаю, как то продержатся
Faceless
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