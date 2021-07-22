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НКРЕКП звинуватила суди в
завищенні повноважень щодо...

НКРЕКП звинуватила суди в завищенні повноважень щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 20:53

НКРЕКП звинуватила суди в завищенні повноважень щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Суди стають на бік операторів системи розподілу електроенергії і зобов'язують Нацкомісію з регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) збільшувати тарифи на розподіл.

Дивися повний текст НКРЕКП звинуватила суди в завищенні повноважень щодо встановлення тарифів на електроенергію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 20:53

И тем же вечером шикарный банкет обеих сторон за одним столом, да подавитесь вы тем хамоном по украински... пурга, сплошная пурга.
AlexMotel
 
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