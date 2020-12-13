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У «Борисполі» скасували огляд на вході в термінал D
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:34
Пропонуємо до обговорення:
В аеропорту "Бориспіль" прибрали з входу в термінал D рентгено-телевізійні інтроскопи, через які постійно утворювалася черга аж на вулицю. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Дивися повний текст У «Борисполі» скасували огляд на вході в термінал D
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:34
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