Сектор у другому кварталі 2021 року продовжує дивувати новими тенденціями.
Дивися повний текст Динаміка цін на житло в Києві (інфографіка).
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Додано: Пон 26 лип, 2021 16:19
Динаміка цін на житло в Києві (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Динаміка цін на житло в Києві (інфографіка).
Додано: Пон 26 лип, 2021 16:19
Так себе у них аналитика,
Додано: Вів 27 лип, 2021 13:09
Re: Динаміка цін на житло в Києві (інфографіка)
тонко...
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