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Динаміка цін на житло
в Києві (інфографіка)

Динаміка цін на житло в Києві (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:19

Динаміка цін на житло в Києві (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Сектор у другому кварталі 2021 року продовжує дивувати новими тенденціями.

Дивися повний текст Динаміка цін на житло в Києві (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:19

Так себе у них аналитика, https://nerukhomi.ua/ - тут лучше
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:09

Re: Динаміка цін на житло в Києві (інфографіка)

Ведущие риелторы страны

тонко...
cohan
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