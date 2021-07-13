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Власники Tesla скаржаться, що авто дивно реагує на...
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Додано: Пон 26 лип, 2021 18:02
Пропонуємо до обговорення:
Про це в соцмережі Twitter повідомив власник автомобіля Tesla Джордан Нельсон.
Дивися повний текст Власники Tesla скаржаться, що авто дивно реагує на Місяць (відео)
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Додано: Пон 26 лип, 2021 18:02
и не только Тесла странно реагирует на луну.
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