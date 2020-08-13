Про це заявив Дмитро Дубілет, співзасновник профільного онлайн-сервісу Dobrozem.
Дивися повний текст Нотаріуси відмовляються здійснювати угоди з землею, — Дубілет.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:02
Нотаріуси відмовляються здійснювати угоди з землею, —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нотаріуси відмовляються здійснювати угоди з землею, — Дубілет.
Додано: Вів 27 лип, 2021 14:03
Пусть товарищ попробует выполнить все требования к сделке и составить протокол на приобретателя, потом пишет, отказываются нотариусы или нет! У большинства желающих приобрести нет подтверждающих наличие дохода документов! Или они в юр.лицах КБ, а сколько из них в иностранных компаниях имеют контрольный пакет? Если ВСЕ документы в наличии и законные, нотариус оформляет договора.
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