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Три мільйони гривень під 3%
річних: історія одного...

Три мільйони гривень під 3% річних: історія одного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:34

Три мільйони гривень під 3% річних: історія одного...

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Бізнесу важливо мати доступ до дешевих грошей.

Дивися повний текст Три мільйони гривень під 3% річних: історія одного кредиту держпрограми «5-7-9%».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:34

Как можно по программе 5-7-9 получить 3? При том что сейчас учётную ставку ещё подняли тоесть и кредитные проценты выросли.
kravzovandr
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 18:53

Ну да инфляция в стране 10%, кред в 3% норм))) тут бизнеса бизнеса и не надо)) клоунада
l4567
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:55

  l4567 написав:Ну да инфляция в стране 10%, кред в 3% норм))) тут бизнеса бизнеса и не надо)) клоунада

Цікаво, чи можна взяти у держави під 3% і купити ОВДП під 10% і на ці нещастні 7% жити?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:03

Кредиты под 3% из серии "Однажды в Украине..."
rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:36

Если клоуны, то клоуны во всем, это не работает, это все только для своих
andreyshapran123456
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 23:28

  BIGor написав:
  l4567 написав:Ну да инфляция в стране 10%, кред в 3% норм))) тут бизнеса бизнеса и не надо)) клоунада

Цікаво, чи можна взяти у держави під 3% і купити ОВДП під 10% і на ці нещастні 7% жити?


да, аграрные кредиты 15 летней давности так брали
давали не всем, конечно
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 07:04

  BIGor написав:Цікаво, чи можна взяти у держави під 3% і купити ОВДП під 10% і на ці нещастні 7% жити?


видимо так и делают :lol:
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 23:15

Это, очевидно, из области фантастики...
sokovichlolita
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