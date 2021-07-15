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Три мільйони гривень під 3% річних: історія одного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 15:34
Пропонуємо до обговорення:
Бізнесу важливо мати доступ до дешевих грошей.
Дивися повний текст Три мільйони гривень під 3% річних: історія одного кредиту держпрограми «5-7-9%»
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R2
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Додано: Вів 27 лип, 2021 15:34
Как можно по программе 5-7-9 получить 3? При том что сейчас учётную ставку ещё подняли тоесть и кредитные проценты выросли.
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kravzovandr
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Додано: Вів 27 лип, 2021 18:53
Ну да инфляция в стране 10%, кред в 3% норм))) тут бизнеса бизнеса и не надо)) клоунада
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l4567
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Додано: Вів 27 лип, 2021 20:55
l4567 написав:
Ну да инфляция в стране 10%, кред в 3% норм))) тут бизнеса бизнеса и не надо)) клоунада
Цікаво, чи можна взяти у держави під 3% і купити ОВДП під 10% і на ці нещастні 7% жити?
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BIGor
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Додано: Вів 27 лип, 2021 21:03
Кредиты под 3% из серии "Однажды в Украине..."
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rapyd777
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Додано: Вів 27 лип, 2021 21:36
Если клоуны, то клоуны во всем, это не работает, это все только для своих
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andreyshapran123456
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Додано: Вів 27 лип, 2021 23:28
BIGor написав: l4567 написав:
Ну да инфляция в стране 10%, кред в 3% норм))) тут бизнеса бизнеса и не надо)) клоунада
Цікаво, чи можна взяти у держави під 3% і купити ОВДП під 10% і на ці нещастні 7% жити?
да, аграрные кредиты 15 летней давности так брали
давали не всем, конечно
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cohan
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Додано: Сер 28 лип, 2021 23:15
Это, очевидно, из области фантастики...
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sokovichlolita
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