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У травні п’яту частину пільгового газу для населення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 23:18
Пропонуємо до обговорення:
Через помилку у контракті між Нафтогазом та газзбутами понад 20% газу за пільговими цінами для населення отримали підприємства.
Дивися повний текст У травні п’яту частину пільгового газу для населення отримав бізнес – Нафтогаз
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Додано: Вів 27 лип, 2021 23:18
така помилка дала можливість чудово заробити фірташу
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shlyocuk
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