Автомобільні дороги, які будуються в Україні за програмою "Велике будівництво", ніколи не будуть платними.
Дивися повний текст Дороги «Великого будівництва» не будуть платними – Кубраков.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 05:41
Дороги «Великого будівництва» не будуть платними – Кубраков
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Дивися повний текст Дороги «Великого будівництва» не будуть платними – Кубраков.
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