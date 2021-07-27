Середня зарплата у червні склала 525 доларів.
Дивися повний текст Середня зарплата українців вперше в історії перевищила 500 доларів.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 08:07
Середня зарплата українців вперше в історії перевищила...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата українців вперше в історії перевищила 500 доларів.
Додано: Чет 29 лип, 2021 08:08
И правда растут. Но вот нет учета часов. Если пересчитать на 168 рабочих часов то там не так весело будет. В запорожье так и платят 10к рабочим, только все бонусы срезали.
Додано: Чет 29 лип, 2021 08:42
Большая часть украинцев сидит "на официальной минималке" -- это несколько другая штука: черным налом они еще 2-3 ЗПшки получают -- тут рядышком тема про трудоустройство есть...
Додано: Чет 29 лип, 2021 09:38
Далеко не всі отримують готівкою до мінімалки а меншість. Ситуація скоріше в тому, що в директора 140т, в замів по 90т а в роботяг мінімалки, чи близько до того. Середня виходить 14-15т.
Додано: Чет 29 лип, 2021 09:44
Статистика по Киеву? в обласных города что? люди едут работать за сотни км в столицу или в соседнюю Польшу, восток в Россию
Додано: Чет 29 лип, 2021 09:58
Судячи по цьому, криза і відповідно знецінення гривні не за горами.
Додано: Чет 29 лип, 2021 20:18
Брехня-брехлива!!! В столиці може і середня, зразу згадав як голова Укрпошти анонсував зарплапу листонош в 1.000$ "Генеральний директор державної Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що в компанії працюють листоноші, які заробляють понад $1000 на місяць." а сам Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський отримує 836 тис. грн на місяць, ось вам і усереднили....
Додано: Чет 29 лип, 2021 20:21
Средняя? Ето как у одного пациента запор а во второго понос. В среднем же у них стул нормальный.
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