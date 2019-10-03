Finance.ua: «Дія City». Что в новом законе и почему его...

Особые условия для IT 15 июля Верховная Рада во втором чтении приняла Закон о «Дія City». У Мицифры убеждены: IT-компании получат специальную модель налогообложения, гибкие условия трудоустройства и отдельный порядок взаимодействия с государственными органами.
Польща запрошує українських інженерів із сім’ями. Видають візи у прискореному режимі й дозволяють шукати працедавця на місці У рамках нової програми Poland. Business Harbour інженери з України, Росії, Молдови та Вірменії з досвідом роботи в IT-сфері відтепер з легкістю можуть переїхати в Польщу. Навіть не потрібно шукати роботу заздалегідь.
Министерство финансов Польши представило 26 июля проект налоговой реформы в рамках программы «Польский порядок». Согласно реформе, сумма дохода, не облагаемая налогом в Польше, увеличится с 8 000 до 30 000 злотых в год (примерно 4,5 зл. — 1 евро). Также будет повышен второй порог налогообложения — с 85 000 до 120 000 злотых. Согласно планируемой реформе, люди с минимальной заработной платой вообще перестанут платить налоги. Налоги снизятся для людей с доходом до 5700 злотых брутто в месяц, а также для поляков с доходом от 11 100 до 12 800 злотых — это связано с повышением второго налогового порога. По оценкам Министерства финансов, от изменений выиграют около 45% предпринимателей. Правительство также планирует ввести для них ряд налоговых льгот — в т.ч. для ИТ-индустрии. Также будут введены налоговые льготы для людей, которые хотят вернуться в Польшу из эмиграции.