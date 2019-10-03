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Finance.ua: «Дія City». Что в
новом законе и почему его...

Finance.ua: «Дія City». Что в новом законе и почему его...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:36

Finance.ua: «Дія City». Что в новом законе и почему его...

Пропонуємо до обговорення:
Особые условия для IT
15 июля Верховная Рада во втором чтении приняла Закон о «Дія City». У Мицифры убеждены: IT-компании получат специальную модель налогообложения, гибкие условия трудоустройства и отдельный порядок взаимодействия с государственными органами.

Дивися повний текст «Дія City». Что в новом законе и почему его не любят айтишники?
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:36

Гиг-работник - представитель прекариата.
Ferox
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:21

Re: Finance.ua: «Дія City». Что в новом законе и почему его.

Гільдія IT-фахівців – чи не основний хейтер «Дія City».

Про петиції журналісти чогось забули
https://petition.president.gov.ua/petition/114468
та https://petition.president.gov.ua/petition/119860
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:46

Re: Finance.ua: «Дія City». Что в новом законе и почему его.

Конкуренция запрещена, права ничем не защищены, на критику внимания около нуля.

Вдобавок в статье ни слова о том как всё это будут контролировать и проверять, - а тут все как всегда: карманные фирмы тех кому надо.

Польша открыла себя украинским айтишникам как можно шире.
https://dou.ua/forums/topic/34271



Польща запрошує українських інженерів із сім’ями. Видають візи у прискореному режимі й дозволяють шукати працедавця на місці
У рамках нової програми Poland. Business Harbour інженери з України, Росії, Молдови та Вірменії з досвідом роботи в IT-сфері відтепер з легкістю можуть переїхати в Польщу. Навіть не потрібно шукати роботу заздалегідь.


Министерство финансов Польши представило 26 июля проект налоговой реформы в рамках программы «Польский порядок».
Согласно реформе, сумма дохода, не облагаемая налогом в Польше, увеличится с 8 000 до 30 000 злотых в год (примерно 4,5 зл. — 1 евро). Также будет повышен второй порог налогообложения — с 85 000 до 120 000 злотых.
Согласно планируемой реформе, люди с минимальной заработной платой вообще перестанут платить налоги. Налоги снизятся для людей с доходом до 5700 злотых брутто в месяц, а также для поляков с доходом от 11 100 до 12 800 злотых — это связано с повышением второго налогового порога.
По оценкам Министерства финансов, от изменений выиграют около 45% предпринимателей. Правительство также планирует ввести для них ряд налоговых льгот — в т.ч. для ИТ-индустрии. Также будут введены налоговые льготы для людей, которые хотят вернуться в Польшу из эмиграции.
wild2006
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:20

Re: Finance.ua: «Дія City». Что в новом законе и почему его.

https://www.polskieradio.pl/397/7837/Ar ... 0%B8%D1%8F
wild2006
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 20:32

Модель сотрудничества по ФЛП – гибкая, а налоговые ставки значительно ниже. Однако в таком случае о любых больничных, декретах и других социальных гарантиях айтишник может забыть.


Что за бред? Сразу видно, писавший статью ничего не знает об ИТ-секторе. Во всех контрактах прописаны больничные (как минимум, 3 дня в году можно болеть не предъявляя больничный и 10-20 дней полачиваемых больничных). И ещё куча других плюшек (тут IT-конторы соревнуются, кто больше: и оплачиваемая медстраховка, и занятия в спортзале и уроки английского, в общем куча всего). Статья безграмотная
kimerinn
 
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