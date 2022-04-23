В совкошлаку специ помірно беруть
В новодуді коефіцієнт 1,5 - 4
за 3.5 тисячі тільки вказав?
Загальна ціна батіного цвяха яка?
Додано: Сер 27 сер, 2025 12:17
Додано: Сер 27 сер, 2025 12:21
В Україні можна володіти лише забацанами гостинками.
Клас житла повинен відповідати класу території.
Додано: Сер 27 сер, 2025 19:07
Кошторис батіної допомоги:
Квитки з Хмельниччини в Київ і назад
Їжа
Цвях
Електрик 1 і 2
Електрик агата крісті
Святковий стіл
Тисяч 10.
Наступна допомога баті - забочинив відкоси. Підлога на кухні 4 см перепад.
Зато.
Батя на смітнику знайшов палку рівно з перепадом і всунув під стіл, елегантно вийшов з положення.
Як тобі таке, Ілон Маск?
Я тобі кажу, нічого вигадувати не треба, анекдоти бери прямо з життя, всцятись можна
Додано: Чет 28 сер, 2025 06:17
Вітаю шановне панство.
Запронували 100 літній капітальний цегляний будинок за прийнятні кошти.
По будинку є невеликі тріщини.
Власник каже що для будинків такого віку це нормальна річ.
Як важає панство можна купувати так чи краще щамовити технічне обстеження ?
За місяць закінчилось перекладання труб по вулиці. Траншея була в 2 метрах від стін.
Тріщини невеликі. Не через весь будинок.
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:12
Хомякоид Невеликі тріщини з часом можуть збільшуватись.
Очевидно, треба замовляти експертизу. Можливо, зміцнювати фундамент
