Хомякоид написав:Вітаю шановне панство. Запронували 100 літній капітальний цегляний будинок за прийнятні кошти. По будинку є невеликі тріщини. Власник каже що для будинків такого віку це нормальна річ. Як важає панство можна купувати так чи краще щамовити технічне обстеження ? За місяць закінчилось перекладання труб по вулиці. Траншея була в 2 метрах від стін.
Тріщини невеликі. Не через весь будинок.
Выполняя нередко такие реконструкции: 1. Такие дома не имеют конструктивно жёсткого диска, т.е. монолитных железобетонных элементов, воспринимающих растяжения от просадки. В районе Основания Фунламентов, перекрытия, кровли. Изменения гидрогеологии, траншеи могли запустить начало просадки. Трещины над окнами свидетельство просадки углов, например. В таком доме придётся: Откапывать поочерёдно углы, бетонируя усиления, затем захватками соблюдая длину анкеровки, добетонировать сплошной фундамент в виде трапеции, захватывая подошву. Ещё сложнее придётся мучиться с отметкой потолка. Там нужно будет мудрить стальные обоймы по периметру, имитируя монолитный ж.б. пояс. Кароч гемор это всё.
Frant написав:Хомякоид Невеликі тріщини з часом можуть збільшуватись. Очевидно, треба замовляти експертизу. Можливо, зміцнювати фундамент
Так, де які знайомі так і радять. Але з іншого боку виглядає дивним, будинок простояв 100 років, і почне раптово розповзатись. Ніяких перепланувань да надбудов не було останні принаймні 20 років.
Тільки заміна водопровідних труб по вулиці.
Він може стояти роками, поки банальне підмочування основи, підняття грунт вод або навіть прорив водопроводу, порушення відмостки, якісь роботи поруч і просадка почнеться. А в будинках того часу фундаменти специфічні, без сприйняття розстягуючих зусиль
Дякую пане Бетоне, тільки Ви реально розписали що до чого. А я думаю чому така майже смішна ціна, і люди самі мене запитували про будинок, хоча після першого перегляду я не думав його брати.
Тоді буду далі вивчати обстановку і ходити на перегляди інших будинків.
Бетон ще таке питання, 100 літні будинки не розглядати ? Шукати хоча б з 1960+ років побудови ?