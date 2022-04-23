|
|
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 вер, 2025 20:20
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8592
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:34
Успіх написав:
Це не ремонт, а параша
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5474
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10581
|6579458
|
Чет 04 вер, 2025 12:03
Успіх
|
|25332
|17180990
|
|
|465
|147486
|