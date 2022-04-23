|
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Сер 03 вер, 2025 20:20
Успіх
- Повідомлень: 8590
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 1010 раз.
4
8
1
5
Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:34
Успіх написав:
Це не ремонт, а параша
Бетон
- Повідомлень: 5473
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 428 раз.
2
2
Додано: П'ят 05 вер, 2025 14:20
Унуноктий не лучше под аренду в Оранже своём сделал
Да и Влад442 тоже(в той де Патриотике)
За Трибекин стояк с бомж-инстастайл-скандинавский стиль вообще промолчим(там расчёт был на аренду 200уе изначально максимум)
барабашов
- Повідомлень: 5339
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 362 раз.
