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«Епіцентр» cтане якірним
орендарем третьої черги...

«Епіцентр» cтане якірним орендарем третьої черги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:43

«Епіцентр» cтане якірним орендарем третьої черги...

Пропонуємо до обговорення:
У третьому кварталі 2021 року загальну пропозицію ринку торговельної нерухомості Києва на 50 000 м² поповнить третя черга Blockbuster Mall. За участі команди Colliers була укладена угода з оренди 26 500 м² з якірним орендарем - компанією «Епіцентр К».

Дивися повний текст «Епіцентр» cтане якірним орендарем третьої черги Blockbuster Mall.
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:43

Не просто якорь а стержень который должен держать двумя руками любой арендодатель особенно в карантин когда ничто не работает кроме эпицентра
l4567
 
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