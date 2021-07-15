Про це йдеться в повідомленні на сайті Сенату США.
Дивися повний текст «Українці гинуть за безпеку Європи»: дипломати 9 країн зробили заяву щодо «Північного потоку-2».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 сер, 2021 10:27
«Українці гинуть за безпеку Європи»: дипломати 9 країн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Українці гинуть за безпеку Європи»: дипломати 9 країн зробили заяву щодо «Північного потоку-2».
Додано: Вів 03 сер, 2021 11:46
Вобще нужно ялерным дибилам делать эмбарго как венесуэле а они трубопроводы новые строят
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|