Співзасновник monobank закликав НБУ дозволити картки в...

Додано: Вів 03 сер, 2021 23:59

Ну вроде здесь грамотные сидят на форуме, а банальных вещей не понимают.

Там с картами порешать всё просто. Вам моно открыли условный счёт в втс, вы на него вносите битки. Реально же банк не держит для каждого клиента эти битки на отдельном кошеле, а все битки находятся у него на одном кошеле. Если вы тратите в магазине с карты гривни, то ваш виртуальный счет в битке банк уменьшает соответственно на нужную сумму биткоинов, по текущему курсу (точно так как если бы вы сами совершили в обменнике обмен битка в фиат). В реальности биток никуда не переводится, он остался на кошельке банка. Таким образом, можно проводить платежи хоть в 1 сатоши, притом моментально и без комиссии.