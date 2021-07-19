Співзасновник monobank Олег Горохівський звернувся до Національного банку України з проханням дозволити випуск карти в біткоіни.
Дивися повний текст Співзасновник monobank закликав НБУ дозволити картки в біткойнах.
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Додано: Вів 03 сер, 2021 15:37
Співзасновник monobank закликав НБУ дозволити картки в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Співзасновник monobank закликав НБУ дозволити картки в біткойнах.
Додано: Вів 03 сер, 2021 15:55
Додано: Вів 03 сер, 2021 16:04
Re: Співзасновник monobank закликав НБУ дозволити картки в..
еще можно призвать нбу инициировать расширение гарантий фонда гарантування на битки (и альты тоже)
Додано: Вів 03 сер, 2021 17:24
Вы наверное просто этого никогда не делали. Это очень легко и просто.
Ну на альты - нет, но на битки - вполне реально. Но конечно кучу законов надо будет менять, так что врядли так сделают.
Додано: Вів 03 сер, 2021 18:17
Це погана ідея з однієї простої причини - біткоїн це в першу чергу спекулятивний засіб.
Ніхто не купує його, щоб оплачувати покупки в магазині. Єдина мета "інвестора" - продати пізніше дорожче.
У всякому разі на даний момент.
З таком успіхом можна відкрити "картку" із рахунком форекс.
Додано: Вів 03 сер, 2021 23:01
Биткоин лохотрон от Гороховского, в который он еще хочет втянуть государство.
А расплачиваться чем будет - своим зубом!!??
Додано: Вів 03 сер, 2021 23:59
Ну вроде здесь грамотные сидят на форуме, а банальных вещей не понимают.
Там с картами порешать всё просто. Вам моно открыли условный счёт в втс, вы на него вносите битки. Реально же банк не держит для каждого клиента эти битки на отдельном кошеле, а все битки находятся у него на одном кошеле. Если вы тратите в магазине с карты гривни, то ваш виртуальный счет в битке банк уменьшает соответственно на нужную сумму биткоинов, по текущему курсу (точно так как если бы вы сами совершили в обменнике обмен битка в фиат). В реальности биток никуда не переводится, он остался на кошельке банка. Таким образом, можно проводить платежи хоть в 1 сатоши, притом моментально и без комиссии.
Додано: Сер 04 сер, 2021 06:58
Re: Співзасновник monobank закликав НБУ дозволити картки в..
Дополнительный функционал не повредит, а пользоваться им или нет, решает каждый сам.
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