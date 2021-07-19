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З 5 серпня змінюються
правила перетину кордону

З 5 серпня змінюються правила перетину кордону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:32

З 5 серпня змінюються правила перетину кордону

Пропонуємо до обговорення:
Державна прикордонна служба України роз'яснила, як зміняться правила перетину кордону з 5 серпня.

Дивися повний текст З 5 серпня змінюються правила перетину кордону.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:33

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Модератори: Ірина_, Модератор

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