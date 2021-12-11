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Податкова амністія: які активи
можуть бути задекларовані

Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:39

  Миша-клиент написав:
  Scholar написав:Schmit

Закон обратной силы не имеет


Ну да, внесете бабки в банк под крупную покупку (типа, покупки участка земли с оплатой СУГУБО по-безналу), а финмон банка их и застопорит, мол:

https://www.youtube.com/watch?v=CA7-vbDFLIE

, а докажи их законность! И будете потом годами в наших судах доказывать и законность, и что "Закон обратной силы не имеет", и вспомните даже 63-ью статью Конституции! А бабки Ваши - зависнут тем временем в банке "до выяснения", до решения суда в Вашу (!) пользу (и не факт, что обойдется лишь гражданским/административным процессом, БЕЗ уголовного!) И ЕСЛИ Вам повезет и такое решение все же лет через 5-ть получите "на руки" - отнесете его в банк для разблокирования наконец, бабок (или уже в Фонд гарантирования, ЕСЛИ к тому времени банк - накроется)!


Покажите хоть один пример, чтобы финмон банка реально так сделал с обычным гражданином (не террористом из санкционного списка)
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 15:58

  Scholar написав:
  Schmit написав:
  Scholar написав:Schmit

Закон обратной силы не имеет

В понимании нормального человека - да. И в суде скорее всего вы будете правы. Но перед тем, как годами доказывать в судах свою правоту, насчитанные податкивцямы 18+1,5% сначала придется заплатить. У азировских недобитков своя особая логика.


Не придется. Пока идет обжалование ППР - ничего платить не нужно

Это сейчас так, а после налоховой амнистии гетьманцевы все примут, уже анонсируют (презумпция виновности и "плати потом обжалуй").
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:42

Re: Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані

ось, до речі , наявний приклад, для чого все це замутили: свіжеспечений голова БЕБ Мельник - володар мільйонів та 6-ох квартир. Звідки? А все ок : він - чиновник на зарплатні, а дружина - амністована через рік буде, звідти і квартирки з мільонамі кеша ...
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:35

Schmit

Ворон ворону глаз не выклюет
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 21:45

  Scholar написав:Schmit

Ворон ворону глаз не выклюет

А пэрэсичному?
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:45

Re: Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані

https://news.finance.ua/ua/news/-/50119 ... laruvannya

Українські банки за три тижні з моменту старту кампанії з добровільного декларування активів фізичних осіб з 1 вересня задекларували 33 млн грн.

Про це повідомив голова профільного комітету Ради Данило Гетманцев.

Читайте також: Податкова амністія: Гетманцев відповів на головні «питання без відповідей»

«За три тижні вересня у нас задекларовано майже 33 млн грн, 1,6 млн грн надійшло до бюджету», — сказав він в ході круглого столу «Податкова амністія: як пройти, не спіткнувшись», організованого виданням «Економічна правда» в середу.


10 миллионов в неделю. так держать :lol:

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:lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:26

Re: Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані

тема гамністії набуває нової сюжетної лінії
https://news.finance.ua/ua/news/-/505155/ministr-finansiv-rozpoviv-chym-zakinchytsya-podatkova-amnistiya
flyman
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