Я готов отчитаться за каждый доллар, но не спрашивайте меня, как я заработал первый миллион.
Генри Форд.
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Додано: Сер 26 січ, 2022 21:19
Я готов отчитаться за каждый доллар,
Додано: Чет 28 лип, 2022 11:29
Re: Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані
З'явилось повідомлення, що податковий комітет ВР схвалив рішення продовжити амністію до 1 березня 2023 року
Додано: Чет 28 лип, 2022 11:46
Re: Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані
хорошая новость
но в принципе уже пох
вот если бе периоды сменили...
Додано: Чет 28 лип, 2022 11:52
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