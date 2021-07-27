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Газпром зупинив закачування
газу в ПСГ Європи

Газпром зупинив закачування газу в ПСГ Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 15:32

Газпром зупинив закачування газу в ПСГ Європи

Пропонуємо до обговорення:
Російський газовий монополіст Газпром зупинив закачування газу в підземні сховища Європи. Процес скорочення поставок почався 31 липня і вже 2 серпня завершився.

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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 18:22

  finuser382 написав:А нам то какое дело? Качают-,не качают , это проблемы России и Европы. Нас волнует чтобы НАШ украинский газ нам продавали по себестоимости. А вот с этим глухо, куча бандюков во власти и наши зарубежные заклятые друзья продолжают нас грабить и мародёрствовать.


А такое дело, что для востока и юга Украины газ отбирается из транзитной трубы, а потом из наших месторождений в центре и на западе + из пгх этот отбор компенсируют обратно.
Таким образом, если не будет транзита через Украину (или же не достаточного объема, т.е. меньше чем 3 миллиарда кубов в месяц) , то давление в магистральных трубопроводах поддерживать станет нечем, плюс, как минимум, наш юго-восток останется без газа.

Надо понимать, что это только начало такой "газовой войны", с целью подогреть немцев с вводом сп-2. Европа незаметно так села на газовый кукан путина и типа, никакой политики, "бабки" ближе к телу. А для нас, дальше будет все "веселее и веселее" :evil:
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