Російський газовий монополіст Газпром зупинив закачування газу в підземні сховища Європи. Процес скорочення поставок почався 31 липня і вже 2 серпня завершився.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 15:32
Газпром зупинив закачування газу в ПСГ Європи
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Дивися повний текст Газпром зупинив закачування газу в ПСГ Європи.
Додано: Сер 04 сер, 2021 18:22
А такое дело, что для востока и юга Украины газ отбирается из транзитной трубы, а потом из наших месторождений в центре и на западе + из пгх этот отбор компенсируют обратно.
Таким образом, если не будет транзита через Украину (или же не достаточного объема, т.е. меньше чем 3 миллиарда кубов в месяц) , то давление в магистральных трубопроводах поддерживать станет нечем, плюс, как минимум, наш юго-восток останется без газа.
Надо понимать, что это только начало такой "газовой войны", с целью подогреть немцев с вводом сп-2. Европа незаметно так села на газовый кукан путина и типа, никакой политики, "бабки" ближе к телу. А для нас, дальше будет все "веселее и веселее"
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