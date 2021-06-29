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Ілон Маск показав ракету
Starship, яка незабаром...

Ілон Маск показав ракету Starship, яка незабаром...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:29

Ілон Маск показав ракету Starship, яка незабаром...

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск показав ракету Starship, яка скоро полетить на земну орбіту. Глава SpaceX поділився коротким відео і фотографіями ракети і транспортування двигунів Super Heavy.

Дивися повний текст Ілон Маск показав ракету Starship, яка незабаром полетить на земну орбіту.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:29

Так а когда же он на Марс полетит на авто с автопилотом, термоядерным двигателем и квантовым компьютером?
Ferox
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