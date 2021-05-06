Про це повідомляє Біоенергетична асоціація України на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст Сільки біогазових станцій за рік ввели в експлуатацію в Україні.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 15:45
Сільки біогазових станцій за рік ввели в експлуатацію в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сільки біогазових станцій за рік ввели в експлуатацію в Україні.
Додано: Чет 05 сер, 2021 15:45
Нормальный возобновляемый источник энергии, в отличии от солнечных панелек построенных "инвесторами" - офшорниками. Возобновляемый да .... но почему зеленый? Сжигание биогаза по выбросам практически ни чем не отличается от сжигания обычного газа из трубы.
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