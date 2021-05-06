Про це повідомляє Біоенергетична асоціація України на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст Сільки біогазових станцій за рік ввели в експлуатацію в Україні.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 15:45
Сільки біогазових станцій за рік ввели в експлуатацію в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сільки біогазових станцій за рік ввели в експлуатацію в Україні.
Додано: Чет 05 сер, 2021 15:45
Нормальный возобновляемый источник энергии, в отличии от солнечных панелек построенных "инвесторами" - офшорниками. Возобновляемый да .... но почему зеленый? Сжигание биогаза по выбросам практически ни чем не отличается от сжигания обычного газа из трубы.
Додано: Чет 05 сер, 2021 15:56
Потому, что возобновляемый="зеленый".
Додано: Чет 05 сер, 2021 16:44
Re: Сільки біогазових станцій за рік ввели в експлуатацію в.
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:09
Ох петросян... -- я уже как-то рекомендовал подобновить методички:
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:25
просто шедеврально.. подозреваю что Шариков Полиграф Полиграфович все же успел оставить потомков среди людей)... Как можно сравнивать источник энергии ( Возобновляемые/Невозобновляемые), с тарифом на его покупку государством? Биогаз это - ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ источник энергии а вот тариф по которому его покупают называется ЗЕЛЕНЫЙ... Например ТЭС работающая на торфе и коптящая как паровоз это возобновляемый источник энергии ибо при определенном балансе восстановление торфа на болоте/его потребление ТЭС можно назвать ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ источником энергии..но уж никак не ЗЕЛЕНЫМ. Хотя сомневаюсь что потомок шарикова что то понял).
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