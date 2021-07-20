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ЄС хоче, щоб Україна припинила видавати по два...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 сер, 2021 20:29
Пропонуємо до обговорення:
В ЄС заявили, що Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації. Однак Європейська комісія закликала, що Україна перестала видавати своїм громадянами по два діючих закордонних паспорти.
Дивися повний текст ЄС хоче, щоб Україна припинила видавати по два закордонні паспорти
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Додано: Чет 05 сер, 2021 20:29
Будут им откашливать по две пенсии по двум разным паспортам в Польше и третью здесь. Шоколадно.
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Модератори:
Ірина_, Модератор
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