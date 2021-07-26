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У яких містах місцева влада
має найбільші зарплати...

У яких містах місцева влада має найбільші зарплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 09:03

У яких містах місцева влада має найбільші зарплати...

Пропонуємо до обговорення:
*Найменше грошей* серед мерів за перше півріччя отримав міський очільник Херсона.

Дивися повний текст У яких містах місцева влада має найбільші зарплати (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 09:03

Да пусть хоть миллион лижбы создавал высокооплачиваемые рабочие места.
smatros
 
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