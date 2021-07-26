*Найменше грошей* серед мерів за перше півріччя отримав міський очільник Херсона.
Дивися повний текст У яких містах місцева влада має найбільші зарплати (інфографіка).
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 09:03
У яких містах місцева влада має найбільші зарплати...
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Дивися повний текст У яких містах місцева влада має найбільші зарплати (інфографіка).
Додано: П'ят 06 сер, 2021 09:03
Да пусть хоть миллион лижбы создавал высокооплачиваемые рабочие места.
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