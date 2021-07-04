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Кількість одержувачів допомоги
з безробіття впала на 36%...

Кількість одержувачів допомоги з безробіття впала на 36%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 09:28

Кількість одержувачів допомоги з безробіття впала на 36%...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило Міністерство економіки.

Дивися повний текст Кількість одержувачів допомоги з безробіття впала на 36% — Мінекономіки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 09:28

Лучше усильте создание высокооплачиваемых рабочих мест от тысячи евро, цены выше чем в Польше.
smatros
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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