Про це повідомило Міністерство економіки.
Дивися повний текст Кількість одержувачів допомоги з безробіття впала на 36% — Мінекономіки.
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 09:28
Кількість одержувачів допомоги з безробіття впала на 36%...
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Дивися повний текст Кількість одержувачів допомоги з безробіття впала на 36% — Мінекономіки.
Додано: П'ят 06 сер, 2021 09:28
Лучше усильте создание высокооплачиваемых рабочих мест от тысячи евро, цены выше чем в Польше.
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